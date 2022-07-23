23.07.2022
22:33
398
Сахалыы
Фотофакт: Дугуйдаан ыра санаатын толорон дьоло муҥура суох
Дугуйдаан ыра санаатын толордо: саха атынан Москубаҕа тиийдэ.
Дьэ, эрчимнээх эдэр оҕо барахсан. Наһаа үөрбүт сыалын ситэн. Маладьыас, уол оҕото!
Тулуурун, дьулуурун көрдөрдө!
Фото: Соцсети
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
24.07.2022
0
1
23.07.2022
0
227
23.07.2022
0
366
23.07.2022
0
1195
23.07.2022
0
461
23.07.2022
0
298
23.07.2022
0
796
23.07.2022
0
733
23.07.2022
0
309
23.07.2022
0
1133
23.07.2022
0
498
23.07.2022
0
457
23.07.2022
0
1476
23.07.2022
0
916
23.07.2022
0
1679
23.07.2022
0
314
23.07.2022
0
1209
23.07.2022
0
1906
23.07.2022
0
479
23.07.2022
0
1112
23.07.2022
0
4374
23.07.2022
0
467
23.07.2022
0
786
23.07.2022
0
1450
23.07.2022
0
362
23.07.2022
0
749
23.07.2022
0
2024
23.07.2022
0
943
23.07.2022
0
636
23.07.2022
0
5791
22.07.2022
0
1160
22.07.2022
0
1440
22.07.2022
0
2446
22.07.2022
0
3030
22.07.2022
0
1462
22.07.2022
0
1201
22.07.2022
0
1799
22.07.2022
1
1276
22.07.2022
0
972
22.07.2022
0
871
22.07.2022
0
1558
22.07.2022
0
1250
22.07.2022
0
2554
22.07.2022
0
593
22.07.2022
0
624
22.07.2022
0
906
22.07.2022
0
3833
22.07.2022
0
513
22.07.2022
1
7842
22.07.2022
0
2351
22.07.2022
0
834
22.07.2022
0
446
22.07.2022
1
1633
22.07.2022
0
470
22.07.2022
0
551
22.07.2022
0
4235
22.07.2022
0
996
22.07.2022
0
380
22.07.2022
1
1198
22.07.2022
0
1797
22.07.2022
0
710
22.07.2022
2
2617
22.07.2022
0
1417
22.07.2022
0
712
22.07.2022
0
541
22.07.2022
0
489
ТОП НОВОСТИ
20.07.2022
0
8515
22.07.2022
1
7854
21.07.2022
1
7801
20.07.2022
0
7790
21.07.2022
1
6789
18.07.2022
1
5859
23.07.2022
0
5821
20.07.2022
2
5395
22.07.2022
0
5041
Добавить комментарий