23.07.2022
22:33
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Сахалыы

Фотофакт: Дугуйдаан ыра санаатын толорон дьоло муҥура суох

Дугуйдаан ыра санаатын толордо: саха атынан Москубаҕа тиийдэ.

Дьэ, эрчимнээх эдэр оҕо барахсан. Наһаа үөрбүт сыалын ситэн. Маладьыас, уол оҕото!
Тулуурун, дьулуурун көрдөрдө!

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Саха атынан улуу Москуба куоракка тиийбит Дугуйдаан Винокуровка
Фото: Соцсети
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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