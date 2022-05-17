17.05.2022
16:20
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Происшествия

Фотофакт: ДТП в самом центре Якутска — телеграм

Якутск, 17.05.2022, ДТП у перекрёстка Дзержинского — Ф. Попова — Лермонтова — сообщает телеграм-канал DPSYKT.14.

Фото: https://t.me/dpsykt14
Источник: https://t.me/dpsykt14

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