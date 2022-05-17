17.05.2022
16:20
364
Происшествия
Фотофакт: ДТП в самом центре Якутска — телеграм
Якутск, 17.05.2022, ДТП у перекрёстка Дзержинского — Ф. Попова — Лермонтова — сообщает телеграм-канал DPSYKT.14.
Фото: https://t.me/dpsykt14
Источник: https://t.me/dpsykt14
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
17.05.2022
123
17.05.2022
363
17.05.2022
100
17.05.2022
123
17.05.2022
309
17.05.2022
131
17.05.2022
164
17.05.2022
245
17.05.2022
179
17.05.2022
1462
17.05.2022
340
17.05.2022
1339
17.05.2022
172
17.05.2022
846
17.05.2022
199
17.05.2022
211
17.05.2022
682
17.05.2022
1294
17.05.2022
1479
17.05.2022
326
17.05.2022
252
17.05.2022
1241
17.05.2022
486
17.05.2022
192
17.05.2022
909
17.05.2022
766
17.05.2022
4777
16.05.2022
564
16.05.2022
2339
16.05.2022
2633
16.05.2022
2146
16.05.2022
1811
16.05.2022
1213
16.05.2022
557
16.05.2022
529
16.05.2022
910
16.05.2022
346
16.05.2022
535
16.05.2022
379
16.05.2022
460
16.05.2022
340
ТОП НОВОСТИ
14.05.2022
7793
13.05.2022
6997
15.05.2022
6845
11.05.2022
6667
11.05.2022
6571
12.05.2022
5929
11.05.2022
5859
Добавить комментарий