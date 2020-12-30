Фотофакт: ДТП в центре Якутска

Сегодня, 30 декабря в сердце столицы Якутии столкнулись два автомобиля. Как отмечают очевидцы, происшествие произошло при выезде из Бизнес центра на ул.Кирова.

Фото: SakhaLife.ru. Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru.

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