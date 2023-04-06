06.04.2023
18:55
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Происшествия

Фотофакт: ДТП с экскаватором

18.10 час в Якутске произошло ДТП на улице Крупской, сообщает тгк @sakhaday. Автомобиль не разъехался со снегоуборочной техникой.

Фото: тгк @sakhaday
Источник: тгк @sakhaday

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