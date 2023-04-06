Фотофакт: ДТП с экскаватором

18.10 час в Якутске произошло ДТП на улице Крупской, сообщает тгк @sakhaday . Автомобиль не разъехался со снегоуборочной техникой.

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