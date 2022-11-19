19.11.2022
15:23
459
Происшествия
Фотофакт: ДТП с автомобилем ГИБДД
Машина ГИБДД попала в ДТП в Якутске, тгк Dtp_ykt
Источник: тгк Dtp_ykt
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