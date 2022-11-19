19.11.2022
15:23
459

Происшествия

Фотофакт: ДТП с автомобилем ГИБДД

Машина ГИБДД попала в ДТП в Якутске, тгк Dtp_ykt

Источник: тгк Dtp_ykt

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