11.09.2019
13:54
261
Происшествия
Фотофакт: ДТП — иномарка снесла фонарь
Только что случилось дорожно-транспортное происшествие на улице Дзержинского в Якутске, в районе ЯКСМК. Иномарка вылетела с дорожного полотна на тротуар, перевернулась, снесла фонарный столб с дорожным знаком.
Прохожие не пострадали. Вызвали скорую помощь и ГИБДД.
Фото: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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