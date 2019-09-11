11.09.2019
13:54
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Происшествия

Фотофакт: ДТП — иномарка снесла фонарь

Только что случилось дорожно-транспортное происшествие на улице Дзержинского в Якутске, в районе ЯКСМК. Иномарка вылетела с дорожного полотна на тротуар, перевернулась, снесла фонарный столб с дорожным знаком.  

Прохожие не пострадали. Вызвали скорую помощь и ГИБДД.

Фото: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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