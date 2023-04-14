14.04.2023
17:02
356
Якутск
Фотофакт: Дорога новая, а проблемы старые…
Дорогостоящий капитальный ремонт пр. Ленина ценой более миллиарда.
А хотелось бы отметить, что на улице температура воздуха не сказать, что теплая.
Что будет дальше на главной улице столицы …
Фото: пресс-службы
Источник: народный фронт Якутии
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