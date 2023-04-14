14.04.2023
17:02
356

Якутск

Фотофакт: Дорога новая, а проблемы старые…

Дорогостоящий капитальный ремонт пр. Ленина ценой более миллиарда.

А хотелось бы отметить, что на улице температура воздуха не сказать, что теплая.

Что будет дальше на главной улице столицы …

Фото: пресс-службы
Источник: народный фронт Якутии

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх