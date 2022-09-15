15.09.2022
22:36
383
Якутск
Фотофакт: дом Валериана Васильева перенесли в Залог
В Залоге Якутска устанавливают дом Валериана Васильева, который перенесли с улицы Ярославского. Фото подписчика.
Фото: Sakhalife
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
16.09.2022
0
63
15.09.2022
0
362
15.09.2022
0
175
15.09.2022
0
156
15.09.2022
0
453
15.09.2022
0
636
15.09.2022
0
338
15.09.2022
0
165
15.09.2022
0
254
15.09.2022
0
3389
15.09.2022
0
244
15.09.2022
0
280
15.09.2022
0
157
15.09.2022
0
219
15.09.2022
0
1633
15.09.2022
0
185
15.09.2022
0
166
15.09.2022
0
314
15.09.2022
0
337
15.09.2022
0
387
15.09.2022
0
406
15.09.2022
0
1204
15.09.2022
0
353
15.09.2022
0
295
15.09.2022
0
617
15.09.2022
0
852
15.09.2022
0
1407
15.09.2022
0
240
15.09.2022
0
158
15.09.2022
0
524
15.09.2022
0
405
15.09.2022
0
195
15.09.2022
0
381
15.09.2022
0
338
15.09.2022
0
383
15.09.2022
0
191
15.09.2022
0
1540
15.09.2022
0
387
15.09.2022
0
864
15.09.2022
0
188
15.09.2022
0
2289
15.09.2022
0
180
15.09.2022
0
228
15.09.2022
0
2868
15.09.2022
0
341
15.09.2022
0
421
15.09.2022
0
197
15.09.2022
0
285
15.09.2022
0
550
15.09.2022
0
211
15.09.2022
0
571
15.09.2022
0
1175
15.09.2022
0
639
15.09.2022
0
296
15.09.2022
0
478
15.09.2022
0
1190
15.09.2022
0
583
15.09.2022
0
567
ТОП НОВОСТИ
12.09.2022
1
9725
12.09.2022
2
9020
10.09.2022
0
5575
10.09.2022
5
5110
11.09.2022
0
4817
12.09.2022
0
4739
15.09.2022
3
4321
10.09.2022
0
4113
Добавить комментарий