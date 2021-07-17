17.07.2021
22:04
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Спорт

Фотофакт: Долина Эркээни чествует победителей XXI Игр Манчаары!

Руководство Хангаласского улуса, федерации хапсагая улуса, представители Совета депутатов организовали чествование победителей XXI Игр Манчаары. Вперёд к новым спортивным победам и достижениям!

Фото: А.Захарова
Источник: А.Захарова
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