17.07.2021
22:04
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Спорт
Фотофакт: Долина Эркээни чествует победителей XXI Игр Манчаары!
Руководство Хангаласского улуса, федерации хапсагая улуса, представители Совета депутатов организовали чествование победителей XXI Игр Манчаары. Вперёд к новым спортивным победам и достижениям!
Фото: А.Захарова
Источник: А.Захарова
#игры манчаары#Спорт в Якутии#Фотофакт: Долина Эркээни чествует победителей XXI Игр Манчаары!#Хангаласский улус#Якутия
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