Фотофакт: Долгожданный лучик света в тёмном…

После лютых морозов жители села Барылас Верхоянского улуса сегодня увидели долгожданное солнце 🌞 Весна не за горами 🤩, радуются местные жители.

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