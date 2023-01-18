18.01.2023
16:06
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Природа

Фотофакт: Долгожданный лучик света в тёмном…

После лютых морозов жители села Барылас Верхоянского улуса сегодня увидели долгожданное солнце 🌞 Весна не за горами 🤩, радуются местные жители.

Фото: Вести Верхоянья
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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