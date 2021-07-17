17.07.2021
12:56
136

Политика

Фотофакт: Долги нового лидера ТПП Якутии

На сайте судприставов каждый желающий может посмотреть долги нового председателя торгово-промышленной палаты Якутии Богословской Марины Олеговны. Некоторые из них «висят» аж с 2014 года. Почему приятная женщина Марина Олеговна не оплачивала их — неизвестно. Может, из принципа?

Как бы то ни было, наличие долгов за коммуналку, штрафы ГИБДД и прочие, совершенно не украшают имидж председателя ТПП Якутии. Предлагаем якутским предпринимателям скинуться и закрыть долги председателя. А то неудобно как-то.

Фото: https://fssp.gov.ru/
Источник: https://fssp.gov.ru/
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх