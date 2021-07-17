Фотофакт: Долги нового лидера ТПП Якутии

На сайте судприставов каждый желающий может посмотреть долги нового председателя торгово-промышленной палаты Якутии Богословской Марины Олеговны. Некоторые из них «висят» аж с 2014 года. Почему приятная женщина Марина Олеговна не оплачивала их — неизвестно. Может, из принципа?

Как бы то ни было, наличие долгов за коммуналку, штрафы ГИБДД и прочие, совершенно не украшают имидж председателя ТПП Якутии. Предлагаем якутским предпринимателям скинуться и закрыть долги председателя. А то неудобно как-то.