09.08.2022
09:35
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Якутия
Фотофакт: добровольцы едут на защиту Усть-Мая от пожара
Мегино-Кангаласские Камаз, Автоцистерна, пожарная с737мт, УАЗ, малый лесной пожарный комплекс р578мм, Амгинские урал, автоцистерна, пожарная м442сс, УАЗ, малый лесной пожарный комплекс р668мм едут на защиту наслега Усть-Мая, по решению КЧС РС(Я). Руководит группой Егор Федотов.
Фото: пресс-службы
Источник: пресс-служба КЧС РС(Я)
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