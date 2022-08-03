03.08.2022
17:14
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Политика
Фотофакт: Дмитрий Тихонов зарегистрирован на выборы главы Мегино-Кангаласского улуса
Самовыдвиженец Дмитрий ТИХОНОВ, глава села Майя сообщил в ВК, что сегодня, 3 август получил регистрацию кандидата на выборах главы Мегино-Кангаласского улуса.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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