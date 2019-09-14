Фотофакт: Дмитрий Губерниев в Якутии

Дмитрий Губерниев принял участие в акции по посадке саженцев «Сохраним лес» в Якутии

14 сентября в Якутске на 44-м км Вилюйского тракта состоялась акция по посадке саженцев «Сохраним лес», в рамках которой посажено более 2 тысяч саженцев сосны.

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Правительства Якутии Денис Белозеров, министр экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) Сахамин Афанасьев, Руководитель Администрации Главы РС(Я) и Правительства РС(Я) Афанасий Владимиров, советник генерального директора телеканала «Россия», телекомментатор Дмитрий Губерниев, молодежь Общероссийского народного фронта, работники лесохозяйственных предприятий республики, сотрудники регионального МЧС.

«Эта акция важна для всех. Но важно не делать ее единичной. То есть, посадив лес, нужно ухаживать за ним. Надо чтобы участок передали лесничему, чтобы это все было под присмотром», — сказал Дмитрий Губерниев после посадки саженцев.

Дмитрий Губерниев, обращаясь к молодежи, подчеркнул, что такие акции нужно делать не для галочки и контролировать каким будет результат работы.

Известный российский телекомментатор сказал, что счастлив, что посадили сосны. «Сосна – это прекрасное дерево, такое энергетически насыщенное. Вот это мне тоже очень нравится. И еще знаете, как хорошо, когда вокруг такие красивые люди и улыбки замечательные. Поэтому я счастлив вдвойне», — отметил Губерниев.

В завершение акции якутяне подарили Дмитрию Губерниеву саженец сосны, который он обещал посадить у себя дома.

Также молодежь ОНФ подарила телекомментатору символ добрых дел – снегиря Добрыню.