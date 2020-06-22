22.06.2020
17:51
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Общество

Фотофакт: Дети греются у Вечного огня

Сегодня — 22 июня, День памяти и скорби.

Фото: SAKHALIFE.RU.
Источник: SAKHALIFE.RU.
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