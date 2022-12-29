Фотофакт: Дети адаптивной школы Якутска сшили чехлы для винтовок и aвтомaтов

Об этом сообщает ВК Айыыл Дьулур5а

— Дети МОКУ «Адаптивная школа-интернат — 28 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» ГО «город Якутск» (директор Слепцова Ирена Дидимовна) принесли сшитые ими под руководством учителей технологии Лидии Прокопьевны и Ньургустаны Иннокентьевны, 150 шт. белых повязок на руку и чехлы от песка и грязи для стволов автоматов и винтовок. Представителей и детей школы-интерната тепло встретила гостеприимная хозяюшка цеха, Саввина Ирина Егоровна. Она провела экскурсию и рассказала о проводимой добровольческим швейным цехом работе. Девочки увлеченно слушали ее и остались очень довольны!

Это был урок патриотизма!

Благодарю швейный цех Общественного движения в поддержку мобилизованных из нашей республики «Якутия с тобой!» в рамках всероссийской акции взаимопомощи МЫ ВМЕСТЕ!

Благодарю детей и руководителей за трудолюбие и большое сердце!