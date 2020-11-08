08.11.2020
11:44
395
Общество
Фотофакт: День воинской славы в Якутске
Наши читатели заметили в центре Якутска яркое проявление патриотизма. На балконе одного из домов гордо реет красный флаг в сопутствии с остальными символами военной славы советского времени.
Фото: из присланного
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
08.11.2020
211
08.11.2020
212
08.11.2020
345
08.11.2020
275
08.11.2020
301
08.11.2020
566
08.11.2020
365
08.11.2020
280
08.11.2020
437
08.11.2020
613
07.11.2020
910
07.11.2020
398
07.11.2020
960
07.11.2020
569
07.11.2020
2175
07.11.2020
745
07.11.2020
397
07.11.2020
1135
07.11.2020
541
07.11.2020
357
07.11.2020
384
07.11.2020
464
07.11.2020
1000
07.11.2020
502
07.11.2020
1573
07.11.2020
876
07.11.2020
455
07.11.2020
443
07.11.2020
443
07.11.2020
407
07.11.2020
902
07.11.2020
529
07.11.2020
473
07.11.2020
699
06.11.2020
1035
06.11.2020
513
06.11.2020
612
06.11.2020
928
06.11.2020
495
06.11.2020
479
06.11.2020
432
06.11.2020
468
06.11.2020
975
06.11.2020
448
06.11.2020
434
06.11.2020
1385
06.11.2020
423
06.11.2020
2013
06.11.2020
1129
06.11.2020
539
06.11.2020
1002
06.11.2020
560
06.11.2020
1038
06.11.2020
627
06.11.2020
1287
06.11.2020
738
06.11.2020
505
ТОП НОВОСТИ
03.11.2020
5018
02.11.2020
4649
02.11.2020
4197
06.11.2020
3363
02.11.2020
3339
04.11.2020
2923
05.11.2020
2845
04.11.2020
2721
05.11.2020
2686