Фотофакт: День флориста в «Зеленом рае»

Вот такая 😃👍🏻👍🏻👍🏻веселая😂, динамичная🏃🏻‍♀️🏃🏼познавательная 👩🏻‍🏫встреча посвящённая ко Дню Флориста 💐🌸🌺🌹 прошла у нас в прошлый четверг🤩🙌 Мы познакомили детей с некоторыми видами цветов, научили быстро и красиво на бегу собирать 😅💐букет, попробовали распознавать с закрытыми глазами цветы😉👍🏻и всех угостили супер вкусной и 100% полезной ЭКО💚фреш коктейлью 🍸 Конечно же, параллельно всегда ведём уход за посадками и цветами сквера🙌🌸🌺🌸 Следующая встреча уже планируется и будет ещё интереснее😉👍🏻👍🏻👍🏻 Следите за нашими анонсами💥💥💥🙌 💚