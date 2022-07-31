31.07.2022
16:20
226

Экология

Фотофакт: День флориста в «Зеленом рае»

Вот такая 😃👍🏻👍🏻👍🏻веселая😂, динамичная🏃🏻‍♀️🏃🏼познавательная 👩🏻‍🏫встреча посвящённая ко Дню Флориста 💐🌸🌺🌹 прошла у нас в прошлый четверг🤩🙌  Мы познакомили детей с некоторыми видами цветов, научили быстро и красиво на бегу собирать 😅💐букет,  попробовали распознавать с закрытыми глазами цветы😉👍🏻и всех угостили супер вкусной и 100% полезной ЭКО💚фреш коктейлью 🍸 Конечно же, параллельно всегда ведём уход за посадками и цветами сквера🙌🌸🌺🌸  Следующая встреча уже планируется и будет ещё интереснее😉👍🏻👍🏻👍🏻 Следите за нашими анонсами💥💥💥🙌  💚

Источник: С любовью и вдохновением всегда ваш «Зелёный 🌳рай»

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