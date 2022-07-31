31.07.2022
16:20
226
Экология
Фотофакт: День флориста в «Зеленом рае»
Вот такая 😃👍🏻👍🏻👍🏻веселая😂, динамичная🏃🏻♀️🏃🏼познавательная 👩🏻🏫встреча посвящённая ко Дню Флориста 💐🌸🌺🌹 прошла у нас в прошлый четверг🤩🙌 Мы познакомили детей с некоторыми видами цветов, научили быстро и красиво на бегу собирать 😅💐букет, попробовали распознавать с закрытыми глазами цветы😉👍🏻и всех угостили супер вкусной и 100% полезной ЭКО💚фреш коктейлью 🍸 Конечно же, параллельно всегда ведём уход за посадками и цветами сквера🙌🌸🌺🌸 Следующая встреча уже планируется и будет ещё интереснее😉👍🏻👍🏻👍🏻 Следите за нашими анонсами💥💥💥🙌 💚
Источник: С любовью и вдохновением всегда ваш «Зелёный 🌳рай»
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
31.07.2022
0
15
31.07.2022
0
34
31.07.2022
0
94
31.07.2022
0
182
31.07.2022
0
225
31.07.2022
0
498
31.07.2022
0
570
31.07.2022
0
644
31.07.2022
0
538
31.07.2022
0
2132
31.07.2022
1
1466
31.07.2022
0
283
31.07.2022
0
532
31.07.2022
0
225
31.07.2022
0
699
31.07.2022
0
1033
31.07.2022
0
1424
31.07.2022
0
2173
31.07.2022
0
5292
30.07.2022
0
1263
30.07.2022
0
11116
30.07.2022
0
821
30.07.2022
0
3530
30.07.2022
0
1106
30.07.2022
0
434
30.07.2022
0
893
30.07.2022
0
3512
30.07.2022
0
1124
30.07.2022
1
3958
30.07.2022
0
354
30.07.2022
1
1178
30.07.2022
0
1023
30.07.2022
0
364
30.07.2022
0
411
30.07.2022
0
1931
30.07.2022
1
2077
30.07.2022
2
16639
30.07.2022
0
2118
30.07.2022
0
490
30.07.2022
0
395
30.07.2022
0
917
30.07.2022
0
1355
30.07.2022
0
1265
30.07.2022
0
497
30.07.2022
0
1183
30.07.2022
0
569
30.07.2022
1
919
30.07.2022
0
1497
30.07.2022
2
1282
30.07.2022
0
5535
30.07.2022
0
755
30.07.2022
0
4620
29.07.2022
0
5041
29.07.2022
0
1359
29.07.2022
0
1823
29.07.2022
0
2283
29.07.2022
0
1066
29.07.2022
0
1759
29.07.2022
1
738
29.07.2022
0
1319
29.07.2022
0
537
ТОП НОВОСТИ
25.07.2022
0
31701
30.07.2022
2
16636
26.07.2022
0
15047
30.07.2022
0
11113
26.07.2022
0
7330
27.07.2022
1
5933
26.07.2022
0
5618
Добавить комментарий