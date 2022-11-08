Фотофакт: Давка в автобусах Якутска из-за изменения маршрутов

Изменили маршрут автобуса №5 и теперь по Лермонтова в сторону Медцентра ходит только маршрут №35. Утром не протолкнуться! И автобусы пускают маленькие ПАЗики, а не новые большие! Первый автобус почему-то начинает свой рейс только в 6:30 с Кирзавода. На Манньыаттаах приезжает в 7:05 уже забитый до отказа. И так до Медцентра!

Некоторые пассажиры просто не могут влезть в автобус и остаются на остановке. А ведь 5 и 35 маршрут — это основные маршруты и для детей: СПЛ, 20, 25 школы, куча детских садов по пути. Сейчас на Рыдзинского введут в строй 3 многоэтажки и не знаю — что вообще будет! А жители Сайсар вообще остались «за бортом»! Да и элементарно люди опаздывают из-за этого на работу. Вечером начинается та же картина, только в обратную сторону!

Просьба мэрии и лично https://t.me/EvgenyGrigorev обратить на это внимание! Впереди зима и не дай Бог, что случится, пишет в своем телеграм-канале Василий Григорьев