26.12.2022
21:04
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Праздники

Фотофакт: Чысхаан на съезде Дедов Морозов

Город Новосибирск. Первый Всероссийский съезд Дедов Морозов в рамках фестиваля Новосибирск — столица новогодней России.

Источник: Сивцев Семен

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