Фотофакт: чурапчинцы купаются в оймяконских водах

В Whatsapp распространяется фото: чурапчинские моржи прибыли в Оймякон, чтобы совершить коллективное погружение в январе. Выглядит как ритуал. Январские купание на Полюсе холода становятся традицией как для гостей Якутии, так и для жителей.

Фото: Whatsapp Источник: Whatsapp

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