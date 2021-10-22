22.10.2021
14:36
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Происшествия

Фотофакт: что горело на мыране? 🔥🗻

В Якутске 22 октября, около 14:15 часов жители заметили подозрительный огонь на мыране.

По словам очевидцев, огонь был ярким и с дымом, продолжалась эта картина недолго, около 5 минут, после чего пламя исчезло.

Сейчас мыран выглядит как обычно.

Фото: SAKHALIFE
Источник: SAKHALIFE
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