08.06.2021
17:45
263

Происшествия

Фотофакт: ЧП в Хандыге

Фотографии из поселка Хандыга Томпонского района Якутии, к которому с прошлой ночи угрожает лесной пожар.

«На пожаре у Хандыги работаем в две смены. В 7:00 часов утра направили 23 мобилизованные группы, ночью пожар тушили более 50 человек: работники Лесхоза, ГАУ «Якутлесресурс», энергетики, пожарные, местное население», – ранее докладывал глава района.

Огонь подступает вплотную к линии ЛЭП — глава Томпонского района
Фото: Соцсети.
Источник: SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх