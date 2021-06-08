Фотофакт: ЧП в Хандыге

«На пожаре у Хандыги работаем в две смены. В 7:00 часов утра направили 23 мобилизованные группы, ночью пожар тушили более 50 человек: работники Лесхоза, ГАУ «Якутлесресурс», энергетики, пожарные, местное население», – ранее докладывал глава района.

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш

Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!