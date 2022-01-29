29.01.2022
14:33
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Происшествия

Фотофакт: ЧП в центре Якутска

В центре города оборвался высоковольтный кабель и провис над ул. Кирова, сообщает тгк NewsOfYakutia. От сильного натяжения кабеля отошел монтажный крюк (анкер) с угла здания ТЦ Силуэт вместе со шлакоблоком. На месте работает патруль ДПС. Аварийные службы долго едут.

Фото: тгк NewsOfYakutia
Источник: тгк NewsOfYakutia
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