29.01.2022
14:33
681
Происшествия
Фотофакт: ЧП в центре Якутска
В центре города оборвался высоковольтный кабель и провис над ул. Кирова, сообщает тгк NewsOfYakutia. От сильного натяжения кабеля отошел монтажный крюк (анкер) с угла здания ТЦ Силуэт вместе со шлакоблоком. На месте работает патруль ДПС. Аварийные службы долго едут.
Фото: тгк NewsOfYakutia
Источник: тгк NewsOfYakutia
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