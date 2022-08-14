14.08.2022
10:40
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Светская хроника

Фотофакт: Чомчоевы отметили новоселье в холомо!

Диана и Анатолий ЧОМЧОЕВЫ некоторое время как живут в новом холомо, на которое собирали деньги всем миром. В пятницу, 12 августа именитая пара ученых Якутии пригласила на новоселье друзей. Гостями стали народный депутат Елена ХРИСТОФОРОВА, ученый Ульяна ВИНОКУРОВА, журналисты Владимир СТЕПАНОВ, Иван УШНИЦКИЙ, организатор образования, соседка Татьяна БЕРЕЗИНА и другие.      

Якутяне близко к сердцу восприняли испытания, выпавшие на долю Чомчоевых, и приняли активное участие в сборе средств. Так что новоселье Чомчевых – праздник для всех. Смотрим фото и радуемся.

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Фото: Марины ПЛАТОНОВОЙ и Ульяны ВИНОКУРОВОЙ.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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