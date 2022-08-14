Фотофакт: Чомчоевы отметили новоселье в холомо!

Диана и Анатолий ЧОМЧОЕВЫ некоторое время как живут в новом холомо, на которое собирали деньги всем миром. В пятницу, 12 августа именитая пара ученых Якутии пригласила на новоселье друзей. Гостями стали народный депутат Елена ХРИСТОФОРОВА, ученый Ульяна ВИНОКУРОВА, журналисты Владимир СТЕПАНОВ, Иван УШНИЦКИЙ, организатор образования, соседка Татьяна БЕРЕЗИНА и другие.

Якутяне близко к сердцу восприняли испытания, выпавшие на долю Чомчоевых, и приняли активное участие в сборе средств. Так что новоселье Чомчевых – праздник для всех. Смотрим фото и радуемся.