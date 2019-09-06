06.09.2019
12:18
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Экология

Фотофакт: Чистый четверг в «Центральном»!

5 сентября в честь Дня рождения Якутска и в поддержку администрации города, дружный коллектив кинотеатра «Центральный» организовал акцию «Чистый четверг».

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Более двух мешков песка было собрано с центральной площади и остановки перед кинотеатром.

Этой акцией мы ходим подать пример другим организациям и компаниям. Дорогие жильцы нашего города, помните — чисто не там где убирают, а там где не мусорят, — подытожил директор кинотеатра «Центральный» Александр Джурович ДАНИЛОВ.

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Фото: автора.
Источник: Гаврил Адамов, АО "Кинотеатр Центральный".
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