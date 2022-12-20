20.12.2022
10:09
462
Общество
Фотофакт: Человек-магнит😍😱
Житель Якутска с гордостью демонстрирует, как к его телу прилипают различные металлические предметы и вся медная домашняя утварь.
Фото: соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
Один комментарий на «Фотофакт: Человек-магнит😍😱»
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