20.12.2022
10:09
462

Общество

Фотофакт: Человек-магнит😍😱

Житель Якутска с гордостью демонстрирует, как к его телу прилипают различные металлические предметы и вся медная домашняя утварь.

Фото: соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
Один комментарий на «Фотофакт: Человек-магнит😍😱»
  1. Александр 20.12.2022 10:31

    От пота тоже кожа липкая становится…

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