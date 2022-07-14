14.07.2022
13:37
475
Светская хроника
Фотофакт: Чье тату вам больше нравится?
На фото участники VIII Спортивных игр народов Якутии в Борогонцах. Спортивный обозреватель Владислав КОРОТОВ нашел сюжет, в котором всех персонажей объединяет татуаж на теле. И чей вам больше нравится?
Больше фото в телеграм-канале Владислава КОРОТОВА https://t.me/VladKorotov54
Источник: https://t.me/VladKorotov54
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