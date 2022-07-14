Фотофакт: Чье тату вам больше нравится?

На фото участники VIII Спортивных игр народов Якутии в Борогонцах. Спортивный обозреватель Владислав КОРОТОВ нашел сюжет, в котором всех персонажей объединяет татуаж на теле. И чей вам больше нравится? Больше фото в телеграм-канале Владислава КОРОТОВА https://t.me/VladKorotov54

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