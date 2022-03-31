Фотофакт: Бюст Путина из бивня мамонта изготовили в Якутии

В фирменном магазине «Сахабулт» в Якутске выставлен в продажу бюст президента России Владимира ПУТИНА, изготовленный из бивня мамонта. Бюст сделан из цельного куса бивня, без трещин и сколов. Он оценен в 65 тысяч рублей.

Якутия со своей вечной мерзлотой славится палеонтологическими находками, в том числе и бивнями мамонта, которые, пролежав в вечной мерзлоте миллионы лет, сохранили свои декоративные свойства. Каждое лето местные мужчины заготавливают бивни мамонта, большая часть этого сырья разными способами вывозится за пределы республики и страны. Якутские косторезы изготавливают из бивня мамонта различные произведения искусства.

Мастера добиваются и портретного сходства. Насколько похож получился президент России – судить вам.