15.03.2021
16:23
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Экология

Фотофакт: Бурые медведи вышли из спячки

В якутском зоопарке «Орто Дойду» бурые медведи вышли из спячки, в которую они залегли в ноябре прошлого года.

«Зимний сон у бурых медведей в зоопарке длится примерно 107-109 дней. После пробуждения медведи первым делом поедают снег и начинают активно двигаться, чесаться, делая своеобразный массаж, разгоняя кровь по сосудам. Питаться тоже они начинают не сразу – после зимнего сна, во время которого не происходит дефекации и мочеиспускания, сначала должна выйти так называемая пробка, которая «закупоривает» кишечник. Затем, постепенно их переводят на основной рацион. Бурые медведи всеядны и питаются как растительной, так и животной пищей. Любят кашу, компоты, овощи, фрукты, ягоды, мясо, рыбу», — сообщается на странице зоопарка в Инстаграме.

Источник: https://www.instagram.com/p/CMbSk-nMeXR/
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