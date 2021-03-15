Фотофакт: Бурые медведи вышли из спячки

В якутском зоопарке «Орто Дойду» бурые медведи вышли из спячки, в которую они залегли в ноябре прошлого года.

«Зимний сон у бурых медведей в зоопарке длится примерно 107-109 дней. После пробуждения медведи первым делом поедают снег и начинают активно двигаться, чесаться, делая своеобразный массаж, разгоняя кровь по сосудам. Питаться тоже они начинают не сразу – после зимнего сна, во время которого не происходит дефекации и мочеиспускания, сначала должна выйти так называемая пробка, которая «закупоривает» кишечник. Затем, постепенно их переводят на основной рацион. Бурые медведи всеядны и питаются как растительной, так и животной пищей. Любят кашу, компоты, овощи, фрукты, ягоды, мясо, рыбу», — сообщается на странице зоопарка в Инстаграме.