06.01.2022
22:24
798

Общество

Фотофакт: Бурматов запретил якутянам выражать свое мнение

В редакцию SakhaLife.Ru обратилась группа собакозащитников «Люби. Оберегай. Стерилизуй», которая заявила, что председатель комитета Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов запретил якутянам выражать свое мнение по резонансному «собачьему закону».

И в подтверждение своих слов прислала скриншот запрета озвученного депутатом.

Смотрим фото:

Фото: https://www.instagram.com/l.ob.ster_ykt/
Источник: https://www.instagram.com/l.ob.ster_ykt/
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх