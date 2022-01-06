06.01.2022
22:24
798
Общество
Фотофакт: Бурматов запретил якутянам выражать свое мнение
В редакцию SakhaLife.Ru обратилась группа собакозащитников «Люби. Оберегай. Стерилизуй», которая заявила, что председатель комитета Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов запретил якутянам выражать свое мнение по резонансному «собачьему закону».
И в подтверждение своих слов прислала скриншот запрета озвученного депутатом.
Смотрим фото:
Фото: https://www.instagram.com/l.ob.ster_ykt/
Источник: https://www.instagram.com/l.ob.ster_ykt/
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