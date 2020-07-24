Фотофакт: Бродячие собаки на улицах Якутска

— Здравствуйте! По улице Короленко, рядом с домом Пояркова 18, около «Сушишоп» бродят бездомные собаки. Просьба предпринять меры.

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