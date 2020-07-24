24.07.2020
02:04
84

Якутск

Фотофакт: Бродячие собаки на улицах Якутска

Читатели пишут:

 — Здравствуйте! По улице Короленко, рядом с домом Пояркова 18, около «Сушишоп» бродят бездомные собаки. Просьба предпринять меры.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх