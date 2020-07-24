24.07.2020
02:04
84
Якутск
Фотофакт: Бродячие собаки на улицах Якутска
Читатели пишут:
— Здравствуйте! По улице Короленко, рядом с домом Пояркова 18, около «Сушишоп» бродят бездомные собаки. Просьба предпринять меры.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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