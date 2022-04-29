29.04.2022
19:13
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Желток

Фотофакт: бродячие собаки греются у памятника Кулаковскому

Бродячие собаки облюбовали памятник Кулаковскому, который недавно облагородили искусственным газоном. В Якутске бродячих собак не убавляется, сообщает тгк Новости Якутии.

Фото: тгк Новости Якутии
Источник: тгк Новости Якутии
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