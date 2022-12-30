30.12.2022
08:59
348
Общество
Фотофакт: Большие проблемы от внедрения «инноваций»
Нам пишут: Мне гравий посыпаемый на дорогу прилетел в лобовое стекло, образовалась трещина. По ОСАГО не возмещают ущерб, так как ГИБДД не установил от какого автомобиля прилетело.
Раньше песком посыпали дорогу. В Якутии песка много, но посыпают гравием, которое во первых дороже, во вторых повреждает лакокрасочное покрытие автомобиля, в третьих образует сколы на лобовых стеклах. Нужно написать коллективное заявление в адрес ГО г Якутск на замену гравия на песок.
Фото: соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
30.12.2022
0
151
30.12.2022
1
307
30.12.2022
0
336
30.12.2022
0
162
30.12.2022
0
805
30.12.2022
0
450
30.12.2022
0
576
30.12.2022
0
565
30.12.2022
0
2512
29.12.2022
0
410
29.12.2022
0
405
29.12.2022
0
251
29.12.2022
1
595
29.12.2022
0
2245
29.12.2022
0
786
29.12.2022
0
1454
29.12.2022
0
1618
29.12.2022
1
705
29.12.2022
0
332
29.12.2022
0
753
29.12.2022
0
816
29.12.2022
0
1617
29.12.2022
0
1192
29.12.2022
0
330
29.12.2022
0
267
29.12.2022
0
3554
29.12.2022
0
1524
29.12.2022
0
572
29.12.2022
0
524
29.12.2022
0
303
29.12.2022
0
618
29.12.2022
0
794
29.12.2022
0
1090
29.12.2022
0
467
29.12.2022
0
232
29.12.2022
0
1186
29.12.2022
4
1881
29.12.2022
0
1741
29.12.2022
0
893
29.12.2022
0
286
29.12.2022
0
1653
29.12.2022
0
422
29.12.2022
0
598
29.12.2022
0
2300
29.12.2022
0
651
29.12.2022
1
2114
29.12.2022
0
635
29.12.2022
0
440
29.12.2022
0
1007
29.12.2022
0
330
29.12.2022
0
1118
29.12.2022
0
42080
29.12.2022
0
908
28.12.2022
0
490
ТОП НОВОСТИ
26.12.2022
Лучший комментарий
21
44922
27.12.2022
2
29467
24.12.2022
0
16680
25.12.2022
0
14576
25.12.2022
0
13456
26.12.2022
0
11770
24.12.2022
1
7176
24.12.2022
0
7054
26.12.2022
0
6604
Добавить комментарий