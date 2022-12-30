30.12.2022
08:59
348

Общество

Фотофакт: Большие проблемы от внедрения «инноваций»

Нам пишут: Мне гравий посыпаемый на дорогу прилетел в лобовое стекло, образовалась трещина. По ОСАГО не возмещают ущерб, так как ГИБДД не установил от какого автомобиля прилетело.
Раньше песком посыпали дорогу. В Якутии песка много, но посыпают гравием, которое во первых дороже, во вторых повреждает лакокрасочное покрытие автомобиля, в третьих образует сколы на лобовых стеклах. Нужно написать коллективное заявление в адрес ГО г Якутск на замену гравия на песок.

Нововведение СЭГХ портит автотехнику и грозит здоровью горожан
Фото: соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх