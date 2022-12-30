Фотофакт: Большие проблемы от внедрения «инноваций»

Нам пишут: Мне гравий посыпаемый на дорогу прилетел в лобовое стекло, образовалась трещина. По ОСАГО не возмещают ущерб, так как ГИБДД не установил от какого автомобиля прилетело.

Раньше песком посыпали дорогу. В Якутии песка много, но посыпают гравием, которое во первых дороже, во вторых повреждает лакокрасочное покрытие автомобиля, в третьих образует сколы на лобовых стеклах. Нужно написать коллективное заявление в адрес ГО г Якутск на замену гравия на песок.