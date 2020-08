Фотофакт: Богатый урожай!

View this post on Instagram

Богатый урожай 🤗 . Фото и видео @evsikvika На днях съездили по Княженики🍓(ыт тинилэхэ) когда собирала вспомнила советский мультфильм Дудочка и куфшин 😊🍓🍓🍓#княженика #ыттиҥилэҕэ #евсеевы #природаякутии #дарыприроды #лесныеягоды . #sakhalife #сахалайф #ягодыякутии #урожай2020 #якутия