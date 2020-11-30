30.11.2020
09:12
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Светская хроника

Фотофакт: Блогер из Нью-Йорка украсила обложку юбилейного «ҮЙЭ»!

Якутский блогер Алена БЕДДЕРБЕРН, проживающая в Нью-Йорке с семьей — на обложке юбилейного выпуска журнала»ҮЙЭ».

Источник: Николай КРИВОШАПКИН.
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