01.04.2022
18:13
76
Общество
Фотофакт: Билборд в честь Владимира Егорова в Амге
Телеграм-канал Спорт Якутии сообщает, что при въезде в Амгу установили билборд в честь Владимира Егорова — чемпиона Европы — 2022 по вольной борьбе.
Источник: https://t.me/sport_yakutia
#Амга#Амгинский район#владимир егоров#вольная борьба#республика саха (якутия)#Фотофакт: Билборд в честь Владимира Егорова в Амге#Якутия
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