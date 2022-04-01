Фотофакт: Билборд в честь Владимира Егорова в Амге

Телеграм-канал Спорт Якутии сообщает, что при въезде в Амгу установили билборд в честь Владимира Егорова — чемпиона Европы — 2022 по вольной борьбе.

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