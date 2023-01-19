19.01.2023
14:44
424
Сахалыы
Фотофакт: Биэни тарпыт бөрөнү өлөрдүлэр
Уус Амма нэһилиэгэр биэни тарпыт бөрөнү өлөрдүлэр.
Бу күннэргэ Уус Амма нэһилиэгин Уодайыгар биир биэни икки бөрө тарпыт. Ол туһунан Алексей Макаровка олохтоохтор эрийэн тыллаабыттар.
Алексей Макаров ол кэмҥэ улуус киинигэр сылдьыбыт. Түбэлтэни истээт, дэриэбинэҕэ кэлэн, Уодайга чааркаан уурбут. Нөҥүө күнүгэр, сарсыарда биир бөрө чааркааҥҥа хаптарбытын түбэһэ көрөн олохтоохтор ытан өлөрбүттэр.
Фото: пресс-службы
Источник: Газета "Таатта"
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