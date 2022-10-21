21.10.2022
19:00
251
Происшествия
Фотофакт: Беда! Пятнадцать коров ушли под лед
Беда! Пятнадцать коров провалились под лед и утонули в Намцах, сообщает тгк @djiikey
Фото: тгк @djiikey
Источник: тгк @djiikey
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