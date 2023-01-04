04.01.2023
15:34
639
Природа
Фотофакт: Батюшки! Красота-то какая!
Северное сияние озарило небо в Нюрбинском районе.
Сегодня ночью работникам вахтового поселка Накын в Нюрбинском районе удалось запечатлеть красивое природное явление — северное сияние.
Фото: соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
04.01.2023
0
110
04.01.2023
0
204
04.01.2023
0
193
04.01.2023
0
232
04.01.2023
0
293
04.01.2023
0
440
04.01.2023
0
632
04.01.2023
0
756
04.01.2023
0
2950
04.01.2023
0
1048
04.01.2023
0
1104
04.01.2023
1
1395
04.01.2023
0
1823
04.01.2023
1
950
04.01.2023
0
3951
04.01.2023
0
589
04.01.2023
0
680
04.01.2023
0
5819
04.01.2023
1
2344
03.01.2023
0
3167
03.01.2023
0
873
03.01.2023
0
1945
03.01.2023
0
646
03.01.2023
0
1147
03.01.2023
0
420
03.01.2023
0
838
03.01.2023
0
1097
03.01.2023
0
2865
03.01.2023
0
1360
03.01.2023
0
669
03.01.2023
0
12662
03.01.2023
0
837
03.01.2023
0
1651
03.01.2023
0
955
03.01.2023
0
2768
03.01.2023
0
505
03.01.2023
1
1396
03.01.2023
1
1733
03.01.2023
2
2145
03.01.2023
5
5553
03.01.2023
0
2837
03.01.2023
0
2375
03.01.2023
6
2866
03.01.2023
0
1576
03.01.2023
0
1467
03.01.2023
0
3245
03.01.2023
1
1437
03.01.2023
0
1126
03.01.2023
1
959
03.01.2023
0
889
03.01.2023
0
12368
03.01.2023
0
1553
02.01.2023
0
1523
02.01.2023
0
1340
02.01.2023
1
1187
02.01.2023
0
1076
02.01.2023
0
787
02.01.2023
1
627
02.01.2023
1
5657
02.01.2023
0
725
02.01.2023
0
460
02.01.2023
0
904
02.01.2023
0
2182
02.01.2023
1
2020
02.01.2023
0
704
02.01.2023
0
4916
ТОП НОВОСТИ
30.12.2022
0
22549
31.12.2022
0
19421
03.01.2023
0
12648
31.12.2022
0
10929
01.01.2023
1
9928
02.01.2023
0
9766
30.12.2022
2
8405
31.12.2022
2
7293
02.01.2023
0
7262
Добавить комментарий