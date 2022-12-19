19.12.2022
13:30
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Общество

Фотофакт: Ба! знакомые все лица 

В зале республики Дома правительства №1 Якутии собираются гости церемонии оглашения ежегодного послания главы региона Госсобранию (Ил Тумэн).

Фото: Андрей Сорокин, ЯСИА
Источник: ЯСИА

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