31.10.2022
21:04
495

Происшествия

Фотофакт: Автоледи наехала на автомобиль ГИБДД?

ДТП возле ТЦ «Апельсин». За рулем была замечена автоледи, сообщает тгк @crimyakutiaru

Фото: тгк @crimyakutiaru
Источник: тгк @crimyakutiaru
Один комментарий на «Фотофакт: Автоледи наехала на автомобиль ГИБДД?»
  1. горожанин 31.10.2022 21:34

    ГИБДД виноваты, не уступили при выезде с прилегающей территории

    Ответить

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх