18.08.2022
22:02
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Природа
Фотофакт: Аппетитные маслятки, собранные сегодня вечером!
В окрестностях Якутска после дождей вылезли маслята. Какие аппетитные и молоденькие! Собирали сегодня вечером по Вилюйскому тракту. Якутяне, вперед за грибами!
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Сетевое издание Sakhalife
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