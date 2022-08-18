Фотофакт: Аппетитные маслятки, собранные сегодня вечером!

В окрестностях Якутска после дождей вылезли маслята. Какие аппетитные и молоденькие! Собирали сегодня вечером по Вилюйскому тракту. Якутяне, вперед за грибами!

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Сетевое издание Sakhalife

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