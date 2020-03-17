17.03.2020
17:36
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Культура & Образование

Фотофакт: Антон Долин и Ленские Столбы

Известный кинокритик Антон Долин поднялся на Ленские столбы.

Напомним, российский кинокритик прибыл на Международный кинофестиваль, который сейчас проходит в Якутске.

Источник: Sakhalife.ru.
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