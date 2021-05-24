Фотофакт: Американка вышла замуж за якутянина

Уроженка США Элизабет ПОАРЧ связала себя узами Гименея с жителем Якутии. Красавица-невеста уже много лет преподает в СВФУ. Справка с сайта СВФУ Элизабет Мэри Поарч доцент кафедры «Английская филология» Института зарубежной филологии и регионоведения СВФУ им М.К.Аммосова Образование: Диплом выдан 19 мая 2007 года Лингвистический Институт, штат Миссури, США Специальность по лингвистике Ученое звание и учёные степени: Бакалавр в сфере межкультурный службы Обязанности: Старший преподаватель Дисциплины: — Практикум по основному языку (Разговорный английский) — 1-3 курсы АО/АОП; — Основы межкультурной коммуникации — 3 курс АОП; — Практикум по межкультурному общению — 4 курс АО; — Практикум по межкультурной коммуникации — 1-2 курсы АОР; — Стратегии и технологии подготовки к международным экзаменам (IELTS, CamExam) Биография 2007 г. закончила Лингвистический Институт, штат Миссури, США Научные интересы: Иностранные языки, межкультурная коммуникация, лингвокультурология Общий стаж работы: 7 лет

Фото: от подписчика. Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru.

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх