24.05.2021
11:30
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Светская хроника

Фотофакт: Американка вышла замуж за якутянина

Уроженка США Элизабет ПОАРЧ связала себя узами Гименея с жителем Якутии. Красавица-невеста уже много лет преподает в СВФУ.

Справка с сайта СВФУ

Элизабет Мэри Поарч доцент кафедры «Английская филология» Института зарубежной филологии и регионоведения СВФУ им М.К.Аммосова

Образование:

Диплом выдан 19 мая 2007 года Лингвистический Институт, штат Миссури, США Специальность по лингвистике

Ученое звание и учёные степени:

Бакалавр в сфере межкультурный службы

Обязанности:

Старший преподаватель Дисциплины: — Практикум по основному языку (Разговорный английский) — 1-3 курсы АО/АОП; — Основы межкультурной коммуникации — 3 курс АОП; — Практикум по межкультурному общению — 4 курс АО; — Практикум по межкультурной коммуникации — 1-2 курсы АОР; — Стратегии и технологии подготовки к международным экзаменам (IELTS, CamExam)

Биография

2007 г. закончила Лингвистический Институт, штат Миссури, США

Научные интересы:

Иностранные языки, межкультурная коммуникация, лингвокультурология

Общий стаж работы:

7 лет

Фото: от подписчика.
Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru.
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