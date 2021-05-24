Фотофакт: Американка вышла замуж за якутянина
Уроженка США Элизабет ПОАРЧ связала себя узами Гименея с жителем Якутии. Красавица-невеста уже много лет преподает в СВФУ.
Справка с сайта СВФУ
Элизабет Мэри Поарч доцент кафедры «Английская филология» Института зарубежной филологии и регионоведения СВФУ им М.К.Аммосова
Образование:
Диплом выдан 19 мая 2007 года Лингвистический Институт, штат Миссури, США Специальность по лингвистике
Ученое звание и учёные степени:
Бакалавр в сфере межкультурный службы
Обязанности:
Старший преподаватель Дисциплины: — Практикум по основному языку (Разговорный английский) — 1-3 курсы АО/АОП; — Основы межкультурной коммуникации — 3 курс АОП; — Практикум по межкультурному общению — 4 курс АО; — Практикум по межкультурной коммуникации — 1-2 курсы АОР; — Стратегии и технологии подготовки к международным экзаменам (IELTS, CamExam)
Биография
2007 г. закончила Лингвистический Институт, штат Миссури, США
Научные интересы:
Иностранные языки, межкультурная коммуникация, лингвокультурология
Общий стаж работы:
7 лет
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