25.12.2019
17:21
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Спорт

Фотофакт: Александр Карелин в якутском костюме

Александру Карелину, по всей видимости, понравилась картина в новом специализированном зале по греко-римской борьбе.

Он с удовольствием сфотографировался на ее фоне в якутском национальном костюме.

Фотографией в инстаграме поделилась студия «Мой спорт».

Фото: фото на главной - Sportyakutia.ru
Источник: https://www.instagram.com/p/B6fHG24IPy-/
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