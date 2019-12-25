25.12.2019
17:21
224
Спорт
Фотофакт: Александр Карелин в якутском костюме
Александру Карелину, по всей видимости, понравилась картина в новом специализированном зале по греко-римской борьбе.
Он с удовольствием сфотографировался на ее фоне в якутском национальном костюме.
Фотографией в инстаграме поделилась студия «Мой спорт».
Фото: фото на главной - Sportyakutia.ru
Источник: https://www.instagram.com/p/B6fHG24IPy-/
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