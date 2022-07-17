17.07.2022
12:58
723
Политика
Александр Иванов зарегистрирован на выборы главы Нюрбинского улуса — ЦИК
Сегодня, 17 июля Александр ИВАНОВ, мэр Нюрбы единогласными решением ТИК (председатель Наталья Семеновна ПЕТРОВА) официально зарегистрирован кандидатом на выборы главы Нюрбинского района. Об этом сообщает телеграм-канал Центризбиркома республики.
Напомним, что Александр Игнатьевич не выдвигался от какой-либо политической партии, что намного проще. Он пошел путем самовыдвижения и сбора подписей. И вот, успешно зарегистрирован в ТИК.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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