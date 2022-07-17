17.07.2022
12:58
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Политика

Александр Иванов зарегистрирован на выборы главы Нюрбинского улуса — ЦИК

Сегодня, 17 июля Александр ИВАНОВ, мэр Нюрбы единогласными решением ТИК (председатель Наталья Семеновна ПЕТРОВА) официально зарегистрирован кандидатом на выборы главы Нюрбинского района. Об этом сообщает телеграм-канал Центризбиркома республики.

Напомним, что Александр Игнатьевич не выдвигался от какой-либо политической партии, что намного проще. Он пошел путем самовыдвижения и сбора подписей. И вот, успешно зарегистрирован в ТИК.   

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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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