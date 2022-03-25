Фотофакт: Айсен Николаев, Юрий Трутнев и сестры Аверины

Телеграм-канал Т У О Х • С О Н У Н поделился фотографией, на которой запечатлены: Глава Якутии Айсен Николаев, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и звёзды мировой художественной гимнастики — сестры Дина и Арина Аверины во Дворце спорта «50 лет Победы».

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