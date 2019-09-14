Фотофакт: Айсен Николаев вместе с Дмитрием Губерниевым

Глава Якутии Айсен Николаев 14 сентября встретился с советником генерального директора телеканала «Россия», телеведущим Дмитрием Губерниевым. Стороны обсудили вопросы экологии, в частности, охраны и защиты лесов.

Известный спортивный журналист прилетел в Якутию для участия в экологической акции «Сохраним лес», в рамках которой властями региона, общественниками и экологами на 44 км Вилюйского тракта посажено более 2 тысяч саженцев сосны.

Айсен Николаев поблагодарил Дмитрия Губерниева за вклад в сохранение экологии. Губерниев, в свою очередь, поделился с главой республики впечатлениями от участия в акции и в целом от визита в Якутию.

«Акция прошла замечательно, посадил несколько деревьев, более того, одну сосну взял с собой. Буду любоваться ею на дачном участке. Быть в Якутии –это большая честь для меня. Здесь люди потрясающие. Ради этого стоило приехать. Я совершенно очарован молодежью, которая участвовала в акции. Разговаривая с ними, я сказал, что самое главное – возвращаться домой, развивать свою родную землю», – сказал федеральный журналист.

Отметим, что акция «Сохраним лес» проводится в республике в рамках Всероссийской акции «Живи лес». Марафон продлится до 31 октября по всей стране. С 2011 года в подобных акциях участвовало более 20 миллионов россиян – посажено более 400 миллионов саженцев.