06.07.2021
18:00
68

Якутия

Фотофакт: Айсен Николаев участвует в облете пожаров

Глава Якутии вылетел на облет действующих лесных пожаров на территории Хангаласского улуса.

Источник: https://www.instagram.com/stories/nikolaev_aisen/2611721709545592857/?utm_source=ig_story_item_share&utm_medium=share_sheet
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх